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Kemal Merkit unutulmadı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve sporcular, Türkiye Pist Şampiyonası'nın startından önce, vefat eden Kemal Merkit anısına pistte tur attı.

09 Eylül 2012 Pazar 16:20
Kemal Merkit unutulmadı
Transanatolia Rally Raid Yarışı'nda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ''Çöl Kaplanı'' lakaplı Kemal Merkit, İstanbul Park'ta düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası'nda anıldı.  

Federasyon başkanı Uçar ve şampiyonaya katılan sporcular, start öncesinde düzenlenen etkinlikte, Kemal Merkit'in Dakar Rallisi'nde yarıştığı ''55'' numarayı göğüslerine ve motosikletlerine takarak, pisti turladı.

Yarışlardan önce de ''Çöl Kaplanı'' anısına saygı duruşu yapılırken, Kemal Merkit'in Dakar Rallisi'nde kullandığı motosiklet ve kıyafetleri piste getirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar, yaptığı açıklamada, hem kederli hem de gurur dolu bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Uçar, üzücü olsa da Kemal Merkit'i anmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, ''Bugün sporcular Kemal ağabeyleri için yarışacak olmalarının gururunu duyuyorlar. Rahmetli Kemal Merkit, hep sporcularla birlikte oluyordu. Her sporcuya yardımcı oluyordu. Biz de Kemal Ağabeyimizin hatırasını her sene yaşatacağız. Umut ediyorum ki böyle olaylar bir daha yaşanmaz'' diye konuştu.

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