Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, ameliyat oldu.





OSM Ortadoğu Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıç, ses tellerinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle, Kulak Burun Boğaz uzmanları Opr. Dr. Rafet Keleş ve Emre Erkilet tarafından ameliyat edildi.





Yaklaşık 15 dakika süren operasyonun ardından birkaç saat hastanede müşahede altında tutulan Teknik Direktör Kılıç, daha sonra taburcu edildi.





Opr. Dr. Rafet Keleş, Kılıç'ın sağlık durumuna ilişkin, şunları kaydetti:





''Şanlıurfaspor Teknik Direktörümüz Kemal Kılıç'ı, bu sabah saat 9 civarında ameliyat ettik. Ses tellerinde nodül nedeniyle yaptığımız ameliyat, 15-20 dakika sürdü. Ameliyattan 6 saat sonra şifayla evine taburcu ettik. Teknik direktörümüze, 1 hafta ses istirahati verdik.''