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KCK'nın 'Yerel' hedefi kamerada

KCK iddianamesinin ek klasörlerinde çarpıcı detay...

25 Eylül 2012 Salı 08:50
KCK'nın 'Yerel' hedefi kamerada

Dosyaya giren görüntülere göre KCK, 2009 yerel seçimlerinde, BDP'li belediyelere başkanın altında yer alacak 'PKK komiseri' yerleştirmeyi planlamış.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, yapılan teknik takipte bir toplantının gizli kamerayla çekilmiş görüntüleri yer alıyor. İddiaya göre toplantıya 11 'PKK komiseri' gündem belirleyerek başlıyor. Toplantılarda, yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor.

İşte 'PKK komiseri' olduğu iddia edilen kişilerin yerel seçim sonrası yaptığı toplantıdaki konuşmalar:

Ç.: Seçim öncesi yapılan eylemler canlanma kendine gelmeyi beraberinde getirdi. Kaybedersek ne olacağını görünce daha fazla yüklendik. Alınan belediyeler önemlidir.

M.A.: Yerel yönetimler şimdiye kadar sistemin alt tabanında ona hizmet eder konumdaydı. Ama hem dünyada hem Türkiye'de siyasetin temeli olmaya başladı.

K. A.: Hızlı örgütsel mekanizmayı işletmemiz gerekiyor. Seçim sürecine geç girdik. Bu da bizim bazı yerleri kaybetmemize neden oldu.

'KCK MODELİ OLMALI'

Z.: Seçim sonuçları başarılı. Bunu kişilere bağlamanın anlamı yok. 2007 seçim sonrası biz de yenilgi ruh halini getirmişti. Sonra Oremar, Zap ve halkın ayağa kalkışı bu günleri getirdi.

Z.B.: Yerel yönetimler açısından kesin bir model oluşturmak zorundayız. Yani KCK modelini hayata geçirmek zorundayız.

Hamit: Sadece doğuya kilitlenmek doğru olmaz batıya da yüklenmek gerekiyor.

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