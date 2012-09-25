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KCK’ya eşzamanlı vurgun!

Mersin merkezli toplam 6 ilde eş zamanlı düzenlenen KCK operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.

25 Eylül 2012 Salı 12:02
KCK’ya eşzamanlı vurgun!

Mersin merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişinin Mersin ile birlikte bazı büyükşehirlerde TSK'nın terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonları protesto etmek adı altında provokasyonel eylem hazırlığında olduğu bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sabah saatlerinde KCK'ya yönelik başlattığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'in yanı sıra Adana, Diyarbakır, Batman, Tunceli ve Mardin'de daha önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri, gözaltına aldıkları 35 zanlıdan bazılarını Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirdi.

PROVOKASYONEL EYLEM HAZIRLIĞINDALARDI


Zanlıların, Mersin başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde TSK'nın terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonları protesto etmek adı altında provokasyonel eylem hazırlığında oldukları, bazı zanlıların Mersin'de düzenlenen izinsiz gösterilere eleman temin ettikleri belirlendi.

BDP'Lİ YÖNETİCİLER DE GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı zanlılar arasında, BDP'li yöneticiler de bulunuyor. BDP Mersin İl Başkanı Musa Kulu'nun yanı sıra eski il başkanı Cihan Yılmaz ile BDP Mersin İl Eş Başkanı Aynur Aşan da gözaltına alınan zanlılar arasında yer alıyor. Bu arada, hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Cihan Yılmaz, kendisini görüntüleyen gazetecilere, operasyonun siyasi tercihlere dayandığını iddia ederek, ''Ben zaten gözaltına alınacağımı tahmin ediyorum. Böyle demokrasi olmaz. Bir süredir 'Acaba beni ne zaman alacaklar?' diye kendime soruyordum'' diye seslendi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

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