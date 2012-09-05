Kamuoyu geçtiğimiz hafta sonundan bu yana İETT'nin yaptığı yüzde 5 ile jeton fiyatlarına yapılan fahiş zammı konuşuyor. Ancak bu tartışmalar sürerken asıl zam, banliyö tren seferlerinin ücretlerine yapıldı.
Sirkeci-Halkalı ve Haydarpaşa-Pendik arasında sefer yapan banliyo tren ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Banliyo tren ücretlerinin fiyatı tek yön 2 TL olan fiyatlandırması, 3 TL'ye yükseltildi.
Yüzde olarak gerçekleştirilen fiyat artışı, Eylül ayı başından uygulanmaya konuldu.
Rotahaber
Kazığın büyüğü TCDD'den geldi
Kamuoyu, İETT'nin yaptığı zammı konuşurken asıl büyük zammı İstanbul'da hizmet veren banliyo trenleri yaptı. Banliyo ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.
Kamuoyu geçtiğimiz hafta sonundan bu yana İETT'nin yaptığı yüzde 5 ile jeton fiyatlarına yapılan fahiş zammı konuşuyor. Ancak bu tartışmalar sürerken asıl zam, banliyö tren seferlerinin ücretlerine yapıldı.