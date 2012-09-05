Kazığın büyüğü TCDD'den geldi

Kamuoyu geçtiğimiz hafta sonundan bu yana İETT'nin yaptığı yüzde 5 ile jeton fiyatlarına yapılan fahiş zammı konuşuyor. Ancak bu tartışmalar sürerken asıl zam, banliyö tren seferlerinin ücretlerine yapıldı.



Sirkeci-Halkalı ve Haydarpaşa-Pendik arasında sefer yapan banliyo tren ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Banliyo tren ücretlerinin fiyatı tek yön 2 TL olan fiyatlandırması, 3 TL'ye yükseltildi.



Yüzde olarak gerçekleştirilen fiyat artışı, Eylül ayı başından uygulanmaya konuldu.

Rotahaber