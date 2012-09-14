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Kazanan İstanbul Üniversitesi

Tarsus Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi B.G.D. arasında Kayseri’de oynanan TKBL Play-Out maçında kazanan taraf 66-68’lik skorla İstanbul ekibi oldu.

14 Eylül 2012 Cuma 23:15
Kazanan İstanbul Üniversitesi
Karşılaşmaya her iki ekip tutuk başlarken periyodun sonlarına doğru hücumdaki etkinliğini arttıran istanbul Üniversitesi B.G.D periyodu 12-15 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodu ise başa baş çekişme içerisinde geçti. İlk beş dakika geride kalırken Tarsus ekibi skoru 22-23’e getirdi. Devre ise 29-31 İstanbul ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Üçüncü periyot aynı tempoda geçerken son bölümlere doğru İstanbul temsilcisi skoru 40-45 yaptı ve final periyoduna da 46-49 önde girdi. Maçın son periyodu da aynı sertlikte geçerken İstanbul Üniversitesi B.G.D mücadeleyi 66-68 kazanan taraf oldu.
 
İstanbul temsilcisinde Sebahat Özdemir 18 sayı ile en skorer isim olurken Bahar Yapar 13, Nazlı Güler de 16 sayı ile çift haneli rakamlara ulaşan isimler oldular. İstanbul Üniversitesi ayrıca toplamda 13 asist yaparken 2 sayı çizgisinden %52,2 (23-44), serbest atışlarda ise %50 (13-26)isabet oranı yakaladı. Tarsus Belediyesi’nde ise Melisa Can 21 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken Gökçe Doğan ve Gülten Altınbudak 14’er sayı ile oynadılar. Tarsus Belediyesi ayrıca 6’sı hücum, 28’i savunma olmak üzere toplam 34 ribaund aldı.  

SALON: Kadir Has Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Şakacı, Erman Erdemli, Tahsin Kuzu

TARSUS BELEDİYESİ (66): Deniz Boz 4 (1 ribaund, 3 asist), Gökçe Doğan 14 (4 ribaund, 2 asist), Dila Aşkın 8 (5 ribaund, 1 asist), Seda Tabakçı 4 (6 ribaund, 2 asist), Gülten Altınbudak 12 (5 ribaund), Melisa Can 21 (6 ribaund), 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ B.G.D (68): Sebahat Özdemir 18 (3 ribaund, 2 asist), Bahar Yapar 13 (6 ribaund, 3 asist), Esra Erden Atacan 1 (1 ribaund), Nilay Kartaltepe 5 (6 ribaund, 6 asist), Nazlı Güler 16 (6 ribaund), Roneeka Hodges 4 (2 ribaund, 2 asist), Kübra Dicle 5, Mehtap Gezer 5 (1 ribaund)

1.PERİYOT:12-15
2.PERİYOT:17-16
3.PERİYOT:17-18
4.PERİYOT:20-19
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