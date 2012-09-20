Kaza yerinde fark edilemeyen yaralı öldü

ANKARA (İHA) - Kaza, Çankaya, Mevlana Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 GLP 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Orta refüjdeki demir korumaları ve ağacı deviren otomobil duramayarak karşı yola geçti. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 1 kişi orta refüjde, sürücü de karşı yolda otomobilden fırladı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yolda yatan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, orta refüjde ağacın yanında yatan yaralı ise fark edilmedi. Murat Duyar isimli yaralı, olay yerine gelerek inceleme yapan trafik ekipleri tarafından fark edildi. Bunun üzerine olay yerine bir ambulans daha istenildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Duyar'ın kalbinin durduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Duyar, daha sonra Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Duyar'ın hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza sırasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi ise büyük bir faciayı önledi.

Görgü tanığı Mehmet Aydoğan, kazayla ilgili olarak, "Benzinlikten mazot aldım, yoluma devam ediyordum. Karşı yoldan bir duman gördüm. Önüme demirler düştü, demirlerin üzerinden de geçtim zaten. Arabanın yanında yatan bir yaralı gördük. Orta refüjde yatan vatandaşı görmedik. Oradaki yaralı, polis ekipleri inceleme yaparken gördük. Yani kazadan 15-20 dakika sonra gördük. Ağacın dibindeymiş, karanlıkta kimse görmedi" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle orta refüjde bulunan demir korumaların ve aracın parçalarının yola savrulduğu görüldü. Kaza nedeniyle kontrollü verilen Mevlana Bulvarı'ndaki trafik, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Ankara'da bir diğer kaza da Dikmen Caddesi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Dikmen Caddesi'nden Kızılay istikametine giden Cemal Saygılı idaresindeki 06 BJ 6493 plakalı minibüsle, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen Bilkay Bağdadi'nin kullandığı 06 BE 1013 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil, elektrik direğine çarparak; minibüs ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bilkay Bağdadi ve minibüste bulunan Erol Acar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.