Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Kaza yerinde fark edilemeyen yaralı öldü

Ankara'da kontrolden çıkan araçtan fırlayan bir kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, ağacın dibinde sonradan fark edilen bir kişi ise, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

20 Eylül 2012 Perşembe 09:35
Kaza yerinde fark edilemeyen yaralı öldü

ANKARA (İHA) - Kaza, Çankaya, Mevlana Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 GLP 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Orta refüjdeki demir korumaları ve ağacı deviren otomobil duramayarak karşı yola geçti. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 1 kişi orta refüjde, sürücü de karşı yolda otomobilden fırladı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yolda yatan yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, orta refüjde ağacın yanında yatan yaralı ise fark edilmedi. Murat Duyar isimli yaralı, olay yerine gelerek inceleme yapan trafik ekipleri tarafından fark edildi. Bunun üzerine olay yerine bir ambulans daha istenildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Duyar'ın kalbinin durduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapılan Duyar, daha sonra Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Duyar'ın hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza sırasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi ise büyük bir faciayı önledi.

Görgü tanığı Mehmet Aydoğan, kazayla ilgili olarak, "Benzinlikten mazot aldım, yoluma devam ediyordum. Karşı yoldan bir duman gördüm. Önüme demirler düştü, demirlerin üzerinden de geçtim zaten. Arabanın yanında yatan bir yaralı gördük. Orta refüjde yatan vatandaşı görmedik. Oradaki yaralı, polis ekipleri inceleme yaparken gördük. Yani kazadan 15-20 dakika sonra gördük. Ağacın dibindeymiş, karanlıkta kimse görmedi" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle orta refüjde bulunan demir korumaların ve aracın parçalarının yola savrulduğu görüldü. Kaza nedeniyle kontrollü verilen Mevlana Bulvarı'ndaki trafik, hurdaya dönen aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Ankara'da bir diğer kaza da Dikmen Caddesi'ndeki Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Dikmen Caddesi'nden Kızılay istikametine giden Cemal Saygılı idaresindeki 06 BJ 6493 plakalı minibüsle, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen Bilkay Bağdadi'nin kullandığı 06 BE 1013 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil, elektrik direğine çarparak; minibüs ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bilkay Bağdadi ve minibüste bulunan Erol Acar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara'nın çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim