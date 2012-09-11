Kaz Dağları'nda yangın

Kaz Dağları'nın Havran ilçesine bağlı Kalabak köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İlk etapta 60 haktarlık alanda etkili olan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve yaklaşık 200 hektarlık alana etkisi altına aldı.

Boşaltılan Kalabak ve Tepeoba köylerinde yaşayanlar, rüzgarın yön değiştirmesiyle evlerine geri döndü.

Dün öğleden sonra çıkan ve bölgedeki zeytinlikleri de etkileyen yangına, gece boyunca havadan müdahale edilemedi.

Havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterler yeniden devreye sokulurken, yangın hala kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmalarına 50 arazöz ve 10 iş makinesi de katılıyor.

Ayrıca bölgeye, olası zehirlenme ve yaralanmalara karşı çok sayıda ambulans sevk edildi.