Kayserispor’un rakibi Torku Konyaspor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, PTT 1. Lig'de mücadele eden Torku Konyaspor ile yarın hazırlık maçı yapacak.





Kulüp basın sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, yaptığı açıklamada, Torku Konyaspor ile yarın saat 17.00'de kulüp tesislerinde karşılaşacaklarını belirtti.





FIFA 2014 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek adına Torku Konyaspor ile hazırlık maçı yapacaklarını dile getiren Ortaköylüoğlu, ''Ligin dördüncü haftasında Orduspor deplasmanına gideceğiz. Bu deplasman öncesi lige verilen arada takımın son durumunu görmek istedik. Amacımız Ordu deplasmanına hazır şekilde gitmek'' diye konuştu.





Ortaköylüoğlu, takımda 12 oyuncunun yerli ve yabancı milli takımlara gittiğini belirterek, takımın A2'den katılan oyuncularla teknik direktör Şota Arveladze yönetiminde çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.