Kayserispor’dan taraftara çağrı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Basın Sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu ''Taraftarlarımızın Eskişehirspor maçında stadı doldurmasını istiyoruz'' dedi.





Oğuz Ortaköylüoğlu, ligin beşinci hafta maçında yarın konuk edecekleri Eskişehirspor karşılaşmasının çok zorlu geçeceğini söyledi.





Lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten Ortaköylüoğlu, taraftardan Eskişehirspor maçında takımı yalnız bırakmamasını isteyerek, şunları kaydetti:





''Yarın ligin güçlü ekiplerinden Eskişehirspor'u sahamızda ağırlayacağız. Taraftarlarımızın Eskişehirspor maçında stadı doldurmasını istiyoruz. Taraftar desteği bizim için çok önemli. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Geride kalan haftalarda iyi futbolu maalesef sonuca yansıtamadık. Taraftarımızın desteğine bu maçta çok ihtiyacımız var. Onlardan 90 dakika boyunca susmadan takımın yanında olmasını arzu ediyoruz. Üzerimizde bir şanssızlık var. İnşallah onların desteğiyle de bu maçta ligin 4 haftasında alamadığımız galibiyeti alırız.''





Ortaköylüoğlu, Orduspor maçında kırmızı kart gören kaleci Ertuğrul dışında takımda eksik oyuncu olmadığını da sözlerine ekledi.