Kayserispor’da milli gurur









Kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım'ın 14 Ağustos'ta deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile 2013 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı yapacağı belirtildi.





Türkiye Ümit Milli Takımı kadrosuna Kayserispor'dan, Deniz Doğan Mehmet, Kamil Ahmet Çörekçi, Ömer Bayram, Sefa Yılmaz ve Umut Sözen'in seçildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:





''Kayserisporumuz Ümit Milli Takımı'na en fazla oyuncu gönderen kulüp olmuştur. Kayserispor Kulübü olarak tüm futbolcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.''







