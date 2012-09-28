Kayserispor’da hedef başkentte ’’3 puan’’

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un basın sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu, ligin beşinci haftasında karşılaştıkları Eskişehirspor'u yenerek sezonun ilk galibiyetiyle moral bulduklarını söyledi.





İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Ortaköylüoğlu, takımın şansızlıklardan dolayı lige iyi başlayamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:





''Üzerimizde bir şansızlık vardı. Dört haftadır aslında takımımız iyi mücadele ediyordu fakat hem şansızlıklardan hem hakem hatalarından dolayı galibiyetle buluşamamıştık. Eskişehirspor maçında, seyircimiz önünde iyi mücadele ettik. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Bizim için her şey yeni başlıyor. Telafi etmemiz gereken çok puan var. Çünkü bu dört hafta istediğimiz sonuçları alamadık. Bunları telafi etmek zorundayız.''





Bu hafta deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılarak, çıkışlarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Ortaköylüoğlu, şunları kaydetti:





''Şimdi önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Gençlerbirliği ligin güçlü ekiplerinden. İyi mücadele ediyorlar. Ligde kolay deplasman yok. Gençlerbirliği de bu zor deplasmanlardan biri. Eskişehirspor karşılaşmasında aldığımız galibiyetin anlam kazanabilmesi için bu karşılamadan da iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Bu bakımdan çalışmalarımız devam ediyor. Takımımız gayet ciddi bir şekilde maça hazırlanıyor. Gençlerbirliği karşısında elimizden gelen bütün gayreti göstererek, maçtan 3 puanla ayrılmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu başarırız.''