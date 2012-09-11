Kayserispor’da hedef Avrupa

Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, ''Bu sezon Avrupa kupalarına katılabilecek bir kadro kurduk'' dedi.





Hurma, Kadir Has Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın lige iyi başlayamadığını belirterek, bu durumu değiştirmek için yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak çok çalıştıklarını söyledi.





Kayserispor yönetimimin büyük fedakarlık yaparak, kulüp tarihindeki en iyi kadrolardan birini oluşturduğunu ifade eden Hurma, taraftarlardan takımlarına sahip çıkmalarını istedi.





Teknik direktör Şota Arveladze'ye çok güvendiklerini vurgulayan Hurma, takımın kısa sürede toparlanacağını arzu etiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:





''Lige arzu etiğimiz gibi başlayamadık. Kesinlikle hocamızla yola devam edeceğiz. Hocamızı buraya getiren nedenler hala geçerli. Hocamıza güvenimiz her geçen gün artıyor. Hedefimizde hiçbir sapma söz konusu değil. Bu sezon Avrupa kupalarına katılabilecek bir kadro kurduk, çok güçlü bir kadro oluşturduk. Kadromuzdaki oyunculardan biri bile kötü oyuncu değil. Bugün 'bırakıyoruz' desek bu kadronun tamamına alıcı çıkacağını biliyoruz. Dolayısıyla birkaç kötü sonuç, bizi hedefimizden alıkoymaz. Bu kadro arzu ettiğimiz başarıyı elde edecektir. Biz teknik direktörümüze inanıyoruz. Bundan en ufak bir şüphemiz yok.''





''Ülkemizde UEFA kriterlerine uyan tek kulübüz''





Kulüpte kurumsallaşmaya her anlamda büyük önem verdiklerini, Kayserispor'un UEFA nezdinde de saygın bir kulüp olduğunu belirten Hurma, şöyle devam etti:





''Ülkemizde UEFA kriterlerine uyan tek kulübüz. Bazı kulüplerin borcu yok ama idari yapısı, tesisleri, alt yapısı ve stadı kriterlere uygun değil. Kayserispor'a baktığımız zaman idari yapısı, borçsuzluğu, FIFA'da ve UEFA'da herhangi bir dosyasının olmaması, ülkemiz futbolunun yüzünü kızartacak hiçbir olaya karışmamış olmasıyla örnek kulüp olmuş. Ülkemize UEFA denetçileri geldiği zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun denetçilerinin hemen getirebildikleri tek yer Kayserispor olmuştur.''





Genel Menajer Hurma, transferin son gününde Kayserispor'dan Galatasaray'a transfer olan Furkan Özçal ile ilgili de, ''Tamamen kulübümüzün tercihiyle 400 bin avro karşılığında Furkan'ın sözleşmesini feshettik. Furkan gayet tabi istediği kulübe gidebilirdi ve gitti'' diye konuştu.





Basın toplantısının ardından Hurma, basın mensuplarına bir kaç ay sonra hizmete girecek Kayserispor'un yeni tesislerini gezdirdi.