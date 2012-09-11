Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Kayserispor’da hedef Avrupa

Türkiye'de UEFA kriterlerine uyan tek kulüp olduklarını belirten Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, bu sezon Avrupa kupalarına katılabilecek bir kadro kurduklarını söyledi.

11 Eylül 2012 Salı 14:35
Kayserispor’da hedef Avrupa
Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, ''Bu sezon Avrupa kupalarına katılabilecek bir kadro kurduk'' dedi.

Hurma, Kadir Has Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımın lige iyi başlayamadığını belirterek, bu durumu değiştirmek için yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak çok çalıştıklarını söyledi.

Kayserispor yönetimimin büyük fedakarlık yaparak, kulüp tarihindeki en iyi kadrolardan birini oluşturduğunu ifade eden Hurma, taraftarlardan takımlarına sahip çıkmalarını istedi.

Teknik direktör Şota Arveladze'ye çok güvendiklerini vurgulayan Hurma, takımın kısa sürede toparlanacağını arzu etiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

''Lige arzu etiğimiz gibi başlayamadık. Kesinlikle hocamızla yola devam edeceğiz. Hocamızı buraya getiren nedenler hala geçerli. Hocamıza güvenimiz her geçen gün artıyor. Hedefimizde hiçbir sapma söz konusu değil. Bu sezon Avrupa kupalarına katılabilecek bir kadro kurduk, çok güçlü bir kadro oluşturduk. Kadromuzdaki oyunculardan biri bile kötü oyuncu değil. Bugün 'bırakıyoruz' desek bu kadronun tamamına alıcı çıkacağını biliyoruz. Dolayısıyla birkaç kötü sonuç, bizi hedefimizden alıkoymaz. Bu kadro arzu ettiğimiz başarıyı elde edecektir. Biz teknik direktörümüze inanıyoruz. Bundan en ufak bir şüphemiz yok.''

''Ülkemizde UEFA kriterlerine uyan tek kulübüz''

Kulüpte kurumsallaşmaya her anlamda büyük önem verdiklerini, Kayserispor'un UEFA nezdinde de saygın bir kulüp olduğunu belirten Hurma, şöyle devam etti:

''Ülkemizde UEFA kriterlerine uyan tek kulübüz. Bazı kulüplerin borcu yok ama idari yapısı, tesisleri, alt yapısı ve stadı kriterlere uygun değil. Kayserispor'a baktığımız zaman idari yapısı, borçsuzluğu, FIFA'da ve UEFA'da herhangi bir dosyasının olmaması, ülkemiz futbolunun yüzünü kızartacak hiçbir olaya karışmamış olmasıyla örnek kulüp olmuş. Ülkemize UEFA denetçileri geldiği zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun denetçilerinin hemen getirebildikleri tek yer Kayserispor olmuştur.''

Genel Menajer Hurma, transferin son gününde Kayserispor'dan Galatasaray'a transfer olan Furkan Özçal ile ilgili de, ''Tamamen kulübümüzün tercihiyle 400 bin avro karşılığında Furkan'ın sözleşmesini feshettik. Furkan gayet tabi istediği kulübe gidebilirdi ve gitti'' diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Hurma, basın mensuplarına bir kaç ay sonra hizmete girecek Kayserispor'un yeni tesislerini gezdirdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim