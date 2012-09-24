Kayserispor’da galibiyet sevinci

Kayserispor'un basın sözcüsü Oğuz Ortaköylüoğlu'nun yaptığı açıklamada, Eskişehirspor karşısında ligde ilk galibiyetlerini aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini ifade etti.





Eskişehirspor maçındaki takımın performansından memnun olduklarını vurgulayan Ortaköylüoğlu, ''Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Kötü gidişe dur diyerek iyi bir başlangıç yapma ve moral kazanma açısından iyi bir maç oldu. Eskişehirspor karşılaşmasından galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. İzleyenlere keyif veren bol pozisyonlu, bol gollü güzel bir karşılaşma oldu. Takımımız da karşılaşma boyunca iyi bir mücadele sergiledi ve galibiyeti hak etti. Maç 2-0'dan 2-2'ye geldi. Bu bölümden sonra oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Üzerlerindeki baskıya rağmen galip gelmeyi bildiler'' diye konuştu.





Haftalar geçtikçe Kayserispor çok daha iyi yere gelecek





Çok iyi futbolculara sahip olduklarını dile getiren Ortaköylüoğlu, taraftarlardan takıma desteklerini artırarak devam ettirmelerini isteyerek, şunları kaydetti:





''Biz geride kalan haftalarda kötü futbol oynamadık. Yeni bir takımız. Geride kalan maçlarda da iyi mücadele ettik ama galibiyeti elde edememiştik. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bu takım çok daha iyi olacaktır. Çünkü Kayserispor futbol oynamaya çalışan ve futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmaya çalışan takım. Haftalar geçtikçe Kayserispor çok daha iyi yere gelecek. Şehrimize ve taraftarımıza layık olacağız. Taraftarımız Eskişehirspor maçında takımımızı yalnız bırakmadı ve karşılaşmanın ilk dakikasından sonuna kadar takımının yanında oldu. Galibiyette pay sahibi oldu. Bu yüzden taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bir başarı yakalayacaksak taraftarımızın yanımızda olması lazım. Taraftarımızın bu desteğinin gelecek haftalarda da sürdüreceğine inanıyorum.''