Kayserispor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkıyor

Kulüpten yapılan açıklamada, 10 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Tickettürk tarafından yarın saat 10.00'da satışa sunulacağı belirtildi. Kombine kartların geçerli olmadığı maçta biletler kale arkası ile misafir bölüm için 5, maraton 10 ve VİP 15 liradan satılacak.



