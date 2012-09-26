Kayseri Şeker sürpriz peşinde

Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Kayseri Şekerspor'un basın sözcüsü Uğur Metiner, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Bölgesel Amatör Lig 6. Grup takımlarından MKE Kırıkkalespor'u 4-1 mağlup ederek, kupada ikinci tura yükseldiklerini hatırlattı.





İkinci turda yarın PTT 1. Lig takımlarından Manisaspor'a konuk olacaklarını belirten Metiner, şunları kaydetti:





''Kulüp tarihimizde ilk defa Türkiye Kupası'nda tur atladık. Geçen sezon sonu Spor Toto Süper Lig'den PTT 1. Lig'e düşen Manisaspor ile mücadele edeceğiz. Rakibimiz çok güçlü, üstelik deplasmanda oynayacağız. Maçta galip de gelebiliriz mağlup da olabiliriz. Fakat biz sahaya galibiyet için çıkacağız. Manisaspor maçında sürpriz yaparak, ikinci turu da geçmek istiyoruz. Kupada geçmiş yıllarda çok sürpriz sonuçlar alındı. İnşallah biz de iyi mücadelemizin sonunda güzel bir sürprize imza atarız. Takımımıza güveniyoruz. Eksik oyuncumuz yok. İnşallah güzel bir sonuçla Kayseri'ye döneceğimize inanıyoruz.''