Kayseri’den iyi prova





Kadir Has Tesisleri'nde oynanan maçı, Çetin Topuz, Ahmet Kaya ve Volkan Sarıkaya hakem üçlüsü yönetti.





Kayserispor Gökhan, Malik Fathi, Berkay, Erdal Akdarı, Abdullah, Bilal Çavuş, Bobo, Cangele, Ömer, Umut ve Bisesvar ile sahaya çıkarken, Torku Konyaspor ise Kaya, Tolga, Muhammet, Erdinç, Erkan, Şenol, Bilal Aziz, Coşkun, Erdal Kılıçaslan, İshak ve Sinan ilk on biri ile karşılaşmaya başladı.





Kayserispor, 5. dakikada Bisesvar ile 1-0 öne geçti. Golden sonra da etkili bir futbol ortaya koyan sarı kırmızılılar, girdiği pozisyonları gole çeviremedi.





Torku Konyaspor bulduğu ender pozisyonlardan biri olan 26. dakikada Bilal Aziz ile maçta eşitliği sağladı: 1-1





Beraberlik golünden sonra ataklarını sıklaştıran Kayseri temsilcisi, 28. dakikada Arjantinli golcüsü Cangele ile maçta tekrar üstünlüğü sağladı: 2-1





Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.





İkinci devreye de hızlı başlayan sarı kırmızılılarda, 46. dakikada Ömer'in yerine giren Arjantinli Mouche 50. dakikada farkı ikiye çıkardı: 3-1





Maçın kalan dakikalarında iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince, karşılaşma 3-1 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.



