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Kayseri’de yaşanan akıl almaz olay

Kayseri’de kadın kılığına giren 57 yaşındaki Rafet Kaya, boşanma davası açan 4 çocuk annesi eşi 52 yaşındaki Cafiye Kaya’yı boğazını bıçakla keserek öldürdü.

10 Eylül 2012 Pazartesi 17:10
Kayseri’de yaşanan akıl almaz olay

KAYSERİ'de inşaat taşeronu 57 yaşındaki Rafet Kaya, boşanma davası açan, mahkemeden 'ev yaklaşmama' ve 'koruma' kararı aldıran eşi 52 yaşındaki Cafiye Kaya'yı, kadın kıyafeti giyip gittiği evin önünde boğazını keserek öldürdü.

Olay, merkez Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi Büyükmenderes Caddesi Feslihan Sokak'ta meydana geldi. Evlere temizliği giderek geçimini sağlayan 4 çocuk annesi Cafiye Kaya, kendisine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Rafet Kaya'dan boşanmak için Kayseri 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme dava görülürken Cafiye Kaya'nın talebi üzerine, Rafet Kaya'ya eşinin ve çocuklarının oturduğu konuta yaklaşmama cezası verdi.

KORUMA KARARI ALDIRDI

Cafiye Kaya, 8 Haziran 2012 günü mahkemeye başvurarak koruma kararı da aldırdı. Bu karara rağmen Rafet Kaya, tehditlerini sürdürünce Cafiye Kaya'nın birkaç kez mahkemeden hapis cezası kararları aldırdı.

Rafet Kaya, 6 Temmuz'da 3 gün, 13 Temmuz'da 15 gün ve 4 Eylül'de de 30 gün hapis cezasına çarptırıldı ancak yakalanamadığı için cezalar infaz edilemedi.

KADIN KIYAFETİYLE GİDİP ÖLDÜRDÜ

Şu anda cezaevinde bulunması gereken Rafet Kaya'yı polis ararken, o cinayet planını uygulamaya koydu. Cafiye Kaya ve çocuklarının oturduğu evin çevresinde polisin zaman zaman önlem aldığını bilen Rafet Kaya, planı gerçekleştirmek için fırsat kolladı. Polisi atlatmak için kadın pijaması, kadın ayakkabısı, etek ve pardösü giyip başına eşarp takan Rafet Kaya, bugün öğle saatlerinde Cafiye Kaya'nın evinin önüne gelip elinde bıçakla beklemeye başladı.

Rafet Kaya, saat 13.00 sıralarında evinden çıkan Cafiye Kaya'ya saldırdı. Canını kurtarmak için eve kaçmak isteyen Cafiye Kaya'yı yakalayan Rafet Kaya, bıçağı defalarca sapladı, boğazını kesti. Çığlıklar atarak yere yığılan Cafiye Kaya olay yerinde ölürken, Rafet Kaya kaçtı.

Cafiye Kaya'nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, Rafet Kaya, polisin takibi sonucu üzerinde kadın kıyafetiyle yakalandı.

ANNEMİ NİYE KORUMADINIZ?

Olay yerine gelen Cafiye Kaya'nın kızı Filiz Kaya gözyaşı dökerken annesinin cesedini görmek istedi. Filiz Kaya "Neden hep kadınlar öldürülüyor? Annem niye korunmadı? Kadına şiddet ne zaman son bulacak" diye tepki gösterdi.

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