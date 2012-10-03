Kayseri’de Fenerbahçe’nin liderliği sürüyor





Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Kayseri KASKİ tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Erciyes Cup Turnuvası'nda, dördüncü gün maçları tamamlandı.





Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yapılan turnuvada, günün ilk maçında Tarsus Belediye, İstanbul Üniversitesi'ni 63-55 yendi. Günün ikinci karşılaşmasında Fenerbahçe, Ceyhan Belediyesi'ni 78-68 mağlup etti.





Günün son karşılaşmasında ise BOTAŞ, Kayseri KASKİ karşısında salondan 71-54 mağlup ayrıldı.





Tek devreli lig usulü oynanan turnuvada dördüncü gün maçları sonunda puan durumu şöyle oluştu:





TAKIMLAR O G M AS YS P





1 Fenerbahçe 4 4 0 298 270 8





2 Tarsus Belediye 4 3 1 259 224 7





3 İstanbul Üniversitesi 4 2 2 261 237 6





4 BOTAŞ 4 1 3 249 259 5





5 Kayseri KASKİ 4 1 3 253 283 5





6 Ceyhan Belediyesi 4 1 3 249 293 5





Yarın (4 Ekim) sona erecek turnuvanın programı ise şöyle:





12.00 BOTAŞ-Tarsus Belediyesi





14.00 Ceyhan Belediyesi-Kayseri KASKİ





16.00 İstanbul Üniversitesi-Fenerbahçe



