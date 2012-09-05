Kayakta kota isteği

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık, 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında İtalya'da yapılan Uluslararası Biatlon Birliği Kongresi'nde, dünya sıralamasında ilk 27 takım yerine ilk 30 takıma olimpiyat kotası verilmesini talep etti.





Balkan Ülkeleri Kayak Birliği Başkanı da olan Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Biatlon Milli Takımı'nın dünya sıralamasında 27. olduğunu belirterek, ''Bazen 28. sıraya da düşebiliyoruz. Bu nedenle olimpiyatlara ilk 27 takım yerine ilk 30 takımın olimpiyatlara katılım hakkı elde etmesini talep ettik'' dedi.





Olimpiyatlara gidecek takımların belirlenmesi için önlerinde iki şampiyonanın daha bulunduğunu ve buradan alınacak puanlarla son sıralamanın belirleneceğini dile getiren Ayık, ''Biz yine de 30 takım isteğimizi ilettik. Üstelik bu konuda yalnız da değiliz. Tüm Balkan Birliği'ne üye ülkeler de bizim yanımızda. Biatlonda 9 Balkan ülkesi var'' diye konuştu.





Özer Ayık, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) talebi kabul etmesi halinde 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'na katılarak bir ilke imza atacaklarını kaydetti.





En prestijli kupa





Bu yıl Aralık ayında Erzurum'da önemli bir organizasyona evsahipliği yapacaklarını da vurgulayan Ayık, şöyle devam etti:





''8-10 Aralık tarihlerinde Kuzey Kombine Dünya Kupası'nın 2. etabını biz düzenleyeceğiz. Bu şimdiye kadar evsahipliği yaptığımız en prestijli organizasyon olacak. Yurtdışında 50'den fazla kanal naklen yayın yapacak. Uluslararası Kayak Federasyonu da çok heyecanlı. Çünkü evsahipliği yaptığımız Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki performansımızdan sonra bu organizasyonu bize vermek istediler. Dünya Gençler Şampiyonası'nda bize çok yüksek not verdiler.''





Ayık, milli kayakçıların bu kupada pist açıcı olarak yarışacaklarını kaydederek, kuzey kombinede sporcuların atlayış yaptıktan sonra 15 kilometre koşacaklarını söyledi.