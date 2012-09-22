Kayak Federasyonu’nda genel kurul yapıldı

Kayak Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleşen mali genel kuruluna federasyon başkanı Özer Ayık, yönetim kurulu üyeleri ve 250 delegenin 176'sı katıldı.





Kayak Federasyonu'nun yönetim ve denetleme kurulu raporları oy birliğiyle ibra edilirken, ana statüdeki değişiklik de onaylandı. Federasyonun tahmini 2013 yılı bütçesi 9 milyon 670 bin lira, 2014 yılı bütçesi ise 13 milyon 330 bin lira olarak belirlendi.





Federasyon başkanı Ayık, genel kurul öncesi yaptığı konuşmasında, 15 Mayıs 2010 tarihinde göreve geldiğini hatırlatarak, federasyon olarak 2 yıllık süre içerisinde çok sayıda organizasyona evsahipliği yaptıklarını söyledi.





''Uluslararası 11, ulusal ise 38 organizasyon düzenledik'' diyen Ayık, 2 yılık sürede toplam 181 milli takım kampı gerçekleştirdiklerini belirtti.





Ayık, görevde bulunduğu süre içerisinde milli sporcuların da büyük aşama kaydettiğini savunarak, şöyle konuştu:





''Sporcularımız uluslararası yarışmalarda 15 altın, 14 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 39 madalya kazandı. 2014 Kış Olimpiyatları'nı hedefleyen milli takıma sahibiz. Biz de üzerime düşeni üstleniyoruz. Uluslararası organizasyonları ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Kuzey Kombine Dünya Kupası, 8-9 Aralık tarihlerinde ülkemizde yapılacak. Bunun yanında, 2013 yılında Dünya Gençler Snowboard Şampiyonası'na, 2014 yılında ise Balkan Şampiyonası'na evsahipliği yapacağız.''





Aslı Nemutlu'nun hayatını kaybetmesi





Milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun pistten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ayık, bu olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.





Ayık, ''Soruşturmanın idari ayağında Spor Genel Müdürlüğü tarafından ceza kuruluna sevkedildim. Savunmamı yaptım. Kararı bekiyorum'' dedi.





Soruşturmanın adli boyutunun da devam ettiğini belirten Ayık, sözlerini şöyle tamamladı:





''20 Kasım'da ilk duruşma yapılacak. Olay tamamen mahkemeye intikal etmiş durumda. Biz hukuka her zaman saygı duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Hukuktan çıkacak her türlü karara saygılıyız. İlk günkü duruşumuz neyse bugün de aynı duruşa sahibiz. Bize düşen, Aslı'nın ailesinin yanında olmak ve gereken dersi çıkarmaktır. Acı, hepimizin acısıdır. Baba şefkatiyle bütün camiamızı kucaklamaya devam edeceğiz.''











