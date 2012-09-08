Kayaalp: ’’Hatalardan ders çıkaracağız’’

Londra Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde eden Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ne kadar madalya kazansa da olimpiyatların kendisini için iyi geçtiğinin söylenemeyeceğini ifade etti.





Kazandığı Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının ardından Londra'da da altın madalyanın sahibi olmayı çok istediğini dile getiren milli güreşçi, şunları kaydetti:





''Bunu başarabilecek güçteydim. İyi de çalıştım ama orası olimpiyat ve herkes iyi hazırlanıyor. Daha önce yendiğiniz isimleri yenemeyebiliyorsunuz. Madalya almak için herkes büyük gayret gösteriyor. Kilomun iki favorisi olarak Kübalı Mijain Lopez Nunez'le yarı finalde karşılaştık. Dünya Şampiyonası'nda onu yenip altın madalyayı kazanmıştım ama bu kez olmadı. Bahane olamaz ama küçük hatalar, nasipte yoksa sizi madalyadan edebiliyor. Önemli olan bundan sonrası için daha iyi hazırlanmak ve böylesine hataları tekrar yapmamak.''





''Olimpiyatlarda daha dikkatli olmam gerektiğini öğrendim''





Olimpiyatların ardından geriye dönüp baktığında önemli dersler çıkardığını vurgulayan Rıza Kayaalp, ''Temel ders, biraz daha bilinçli çalışmak. Çok çalışmak da önemli değil, önemli olan bilinçli çalışmak. Olimpiyatlarda daha dikkatli olmam gerektiğini öğrendim. Keşke başka yerde öğrenseydim. Bunda sonra da buna göre hareket edeceğiz. Eksiklerimi giderip, önümüzdeki şampiyonalarda başarı kazanmaya devam edeceğim'' diye konuştu.





Kayaalp, kariyerinde birçok başarı kazanmasına karşın olimpiyat üçüncülüğünün kendisini çok daha tanınır hale getirdiğini anlatarak, bu büyük spor organizasyonunundan haberi dahi olmayan insanlarla karşılaştığını da dile getirdi.





Rıza Kayaalp, şöyle konuştu:





''Şu an insanlar tarafından tanınmak ve tebrik edilmek, bir sporcunun isteyeceği en büyük şey. Bundan dolayı çok mutluyum. Keşke her şampiyonada böylesine güzel tanıtım olsa ve başarılar duyulsa. İnsanların birçoğu benim daha önce elde ettiğim dünya şampiyonluklarını, Avrupa şampiyonluklarını bilmiyorlar. Medyanın amatör sporlara ilgisinin düşük olması nedeniyle insanlarımızın da ilgisi düşük kalıyor. Futbolda maç öncesi, 90 dakika maç içinde ve bittikten sonra da 2 saat yorumlar yapılıyor. Halk diğer sporlara nasıl ilgi gösterecek. Görmüyor, bilmiyor. Bundan 30-40 yıl önce statlar dolarmış güreşte. Şu anda bırakın seyirciyi, sporcular birbirimizi izliyoruz. Bu birçok branş için de geçerli. Spor kültüründen çok uzak kalıyor halkımız. Hala olimpiyatların yapıldığından, böyle bir organizasyondan haberi olmayan insanlar var. Bu durumla sık sık karşılaşıyorum.''





''Güreş başarısız dersek, tüm branşlar başarısız o zaman''





Milli güreşçi Rıza Kayaalp, güreşin olimpiyatlarda en fazla beklenti içine girilen branş olduğunu ve başarısız olunduğu yönündeki eleştirilere de katılmadığını söyledi.





Güreş branşında geçmişte birçok olimpiyat madalyası kazanıldığını ve Türkiye'nin yüz akı olunduğunu vurgulayan başarılı sporcu, ''Güreş başarısız dersek, tüm branşlar başarısız o zaman. Önemli olan elde edilen başarılar. Geçmişe bakarsak, güreş, her zaman olimpiyatlarda Türkiye'nin taşıyıcısı oldu. Bir olimpiyatta böyle oldu diye neden yerden yere vuruluyor. Güreş başka spora da benzemiyor. Süreler kısaldı. Vücutla yapılan bir spor ve herkes güçlü. Bazen böyle olması normal. Favori ağabeylerimiz de son saniyede kaybedince mevcut durum ortaya çıktı. Eğer tersi olsaydı, bugün kimse güreşi karalayamazdı'' diyerek sözlerini tamamladı.







