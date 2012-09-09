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Kato bilançosu: 26 PKK'lı öldürüldü

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap İlçesi’nde 10 askeri şehit eden PKK’lılara yönelik Kato Dağı’nda yapılan operasyonun tamamlandığını, 26 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

09 Eylül 2012 Pazar 06:20
Kato bilançosu: 26 PKK'lı öldürüldü

 Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde geçen Pazar gecesi PKK’lılar Kato Dağı’ndaki üs bölgeleri ile ilçe merkezine eş zamanlı düzenlediği saldırıda 10 asker şehit oldu. Saldırıya katılan PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için 3 Eylül günü başlatılan operasyon dün sona erdi. Şırnak Valiliği’nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Hava Kuvvetleri ve taarruz helikopterleri desteğinde profesyonel birliklerce icra edilen operasyonda ilk gün etkisiz hale getirilenlere ek olarak ilçemize saldırıda bulunan teröristlerden 26’sının daha etkisiz hale getirildiğinin değerlendirildiği bildirilmiştir. Operasyonda, 2 güvenlik görevlimiz şehit olmuş, 5 güvenlik görevlimiz ise hafif şekilde yaralanmıştır.”


Roketli saldırı
PKK’lılar Beytüşşebap’ta dün gece Emniyet Müdürlüğü binasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya güvenlik güçleri anında karşılık verince bir süre çatışma çıktı. PKK’lılar karanlıktan yararlanarak kaçtı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı.

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