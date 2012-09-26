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Katliam gibi kaza: 9 ölü, 34 yaralı

Bolu TEM Otoyolu'nda TIR, otobüs ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

26 Eylül 2012 Çarşamba 08:10
Katliam gibi kaza: 9 ölü, 34 yaralı

 Kaza saat 01.15 sıralarında TEM Otoyolunun Bolu Batı gişelerine 1 kilometre kala meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 76 DH 013 plakalı oyuncak yüklü TIR, iddiaya göre 68 EN 949 plakalı minibüsü sıkıştırarak çarptı. Savrulan minibüs bariyerlere, TIR ise önünde seyreden 38 EA 129 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, otobüsteki yolcular kırılan camlardan tarlaya savruldu.

Yoldan geçen sürücüler 112 Acil Servis ekiplerine ve polise ihbarda bulunduktan sonra yaralıların yardımına koştu. Vatandaşlar tarladaki yaralıları sırtlarına alarak yola çıkarttı. Kaza üzerine Bolu'da bulunan tüm ambulanslar olay yerine sevk edildi. Ambulansların yetersiz kalması üzerine Düzce'den de ambulans istendi. Olay yerine gelen kaza kırım ekipleri otobüste sıkışan bir yolcuyu kurtararak sedyeyle ambulansa taşıdı. Yerlere savrulan çok sayıda yaralı kurtarılmayı beklerken, itfaiye ekipleri otobüsteki cesetleri çıkarttı. Kazada 9 kişi ölürken 34 kişi de yaralandı. Yaralılar Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri, trafiği D-100 Karayolu'na yönlendirdi. 

(DHA)

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