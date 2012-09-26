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Katliam gibi kaza: 10 ölü, 47 yaralı

Bolu TEM Otoyolu'ndaki yolcu otobüsü, minibüs ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

26 Eylül 2012 Çarşamba 08:40
Katliam gibi kaza: 10 ölü, 47 yaralı

Kaza nedeniyle hastanelerdeki tüm ambulanslar olay yerine yönlendirilirken otoyol ulaşıma kapandı.

Bolu TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.50 sıralarında otoyolun Bolu Batı gişelerinde meydana geldi. Paşaköy kavşağı yakınlarında, yol yapımı sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlandığı mevkide, 76 DH 014 plakalı TIR hatalı sollama yaparak İstanbul istikametine gitmekte olan 38 EA 129 plakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı fark edemeyen 68 EN 949 plakalı minibüs de yolcu otobüsü ve TIR'a çarptı.

Olay yerinde can pazarı yaşandı. 8 kişi kaza mahallinde can verdi. Birçok ceset ve yaralı araçlardan dışarı fırladı. Çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan 49 yaralıdan 2'si yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilançonun 10'a yükseldiği, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

Tarlalarda el fenerleri ile yaralı ve ölü arayan polis ve sağlık ekipleri, kazazedelerin yaşadığı şoku atlatmaları için büyük çaba sarf etti. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
 

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