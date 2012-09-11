Kastamonuspor, şehit aileleri için

Spor Toto Üçüncü Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor Kulübü, Belediye Vanspor ile oynayacağı maçın bütün hasılatını şehit aileler yararına kullanacağını bildirdi.





Kastamonuspor Basın sözcüsü Veli İdgü, yaptığı açıklamada, 15 Eylül Cumartesi günü Gazi Stadı'nda oynayacakları Belediye Vanspor karşılaşmasının gelirlerini, başta Afyonkarahisar'daki patlamada şehit düşen 25 asker arasında yer alan Kastamonulu Ayhan Kurtçu ve Fatih Şalgam'ın aileleri olmak üzere, şehit ailelerine bağışlayacaklarını belirtti.





İdgü, Kastamonuspor kulübü olarak, çok güzel bir takım oluşturduklarını, ancak transferler nedeniyle mali konularda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.





Buna rağmen şehit ailelerini unutmadıklarını aktaran İdgü, ''Cumhuriyetin ilk yıllarında da milletimizin bir çok sıkıntıları olmuştur. Ancak milletimiz bu sıkıntıların üstesinden gelmesini başarmıştır. Kastamonuspor her zaman şehit ailelerinin yanındadır'' diye konuştu



