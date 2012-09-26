Kastamonu’da maddi kriz

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Kastamonuspor'un başkanı Levent Özbek, yaptığı açıklamada, kupa ve lig maçlarında oyuncuların başarılı performans göstermelerine rağmen karşılığını veremediklerinden dolayı, üzüntü duyduklarını söyledi.





Kastamonuspor'un uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuştuğunu anlatan Özbek, şöyle konuştu:





''Sezona başladığımız günden beri, kimseden herhangi bir destek görmedik. 28 futbolcumuzun lisansı yapıldı. Ayrıca ligde 3 maç yaptık. Bunlardan 4 puan almayı başardık. Bu arkadaşlarımızın emeklerine karşın ne oyuncularımıza, ne de hocalarımıza paralarını veremiyoruz. Sıkıntılarımızın sebebi, vergi borcumuzun olmasıdır. Bu vergi borcu hafta sonuna kadar ödenemezse maliye ile yaptığımız yapılandırma sözleşmesi bozulacak. Borcumuz ortalama olarak 4 katına çıkacak.''





Özbek, Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle Sandıklıspor lig maçının Pazar gününden 29 Eylül Cumartesi gününe alındığını kaydetti.