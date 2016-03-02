Kastamonu'da Cinsel İstismar Suçuna 18 Yıl Hapis Cezası

Kastamonu'da iki çocuk babası bedensel engelli şahıs, akli dengesi yerinde olmayan 14 yaşındaki kızı dondurma ile kandırarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.