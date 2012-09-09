Kaski seriye bağladı

Antakya Belediyesi'nin İskenderun'da düzenlediği Homend Hoşgörü Cup'ın üçüncü günündeki ikinci maçta, Kayseri KASKİ, Tarsus Belediye'yi 73-66 yendi.
Kayseri KASKİ: 73 - Tarsus Belediye: 66
Salon: İskenderun
Hakemler: Serdal Ünal, Taner Şeker, Ömer Bozkurt
Kayseri KASKİ: Pınar 12, Aysun 3, Ayşegül 9, Begüm 14, Tuğba 13, Bircan 9, Esra 13
Tarsus Belediye: Deniz Boz 2, Gökçe 5, Dila 5, Seda 5, Lima 14, Deniz Çolakoğlu 7, Melike 2, Melisa 26
1. periyot: 18-13
Devre: 36-29 (Kayseri KASKİ lehine)
3. periyot: 49-46