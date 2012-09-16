KASKİ’nin hedefi ilk 3

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Kayseri KASKİ'nin Genel Menajeri Ahmet Bozbey, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, ligde ses getirecek bir kadroya sahip olduklarını belirtti.





Sezona hazır şekilde girmek için özel turnuvalara katıldıklarını dile getiren Bozbey, şunları kaydetti:





''Kayseri KASKİ'nin hedefi hiçbir zaman küçük olmadı. Bu sezon ilk üç içerisinde yer almak istiyoruz. Avrupa kupalarında hedeflerimiz var. Geçen sezon finalde Rusya'dan kupayı alamadan döndük. Bu sene kupayı kesinlikle almak istiyoruz. Hazırlıklarımızı ve transferlerimizi ona göre yaptık. Takıma bundan sonra da takviyeler olabilir. Ekim ayında Amerikalı iki oyuncumuz da takıma katılacak. 14 kişi olarak çalışmalara devam edeceğiz. Biz her sene ligin renkli takımlarındanız. Bu sene de öyle olacağımızı düşünüyoruz. İyi bir sezon geçirmeyi diliyoruz.''