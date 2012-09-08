Kaski ikide iki yaptı

Antakya Belediyesi'nin İskenderun'da düzenlediği Homend Hoşgörü Cup bayanlar basketbol turnuvasında ikinci gününün ilk maçında Kayseri KASKİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 72-62 mağlup etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi: 62 - Kayseri KASKİ: 72
Salon: İskenderun Spor Salonu
Hakemler: İsmail Aydın, Taner Şeker, Ümit Onat
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Gülşah, Seda 11, Ecem 4, Balim 9, Yağmur 6, Bahar 21, Merve 11
Kayseri KASKİ: Pınar 16, Aysun 5, Ayşegül 9, Begüm 11, Tuğba 14, Nazlı 8, Esra 6, İlayda 3
1. periyot: 14-17
Devre: 30-32
3. periyot: 50-57