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Kaski galibiyetle tanıştı

Botaş Cup 9'un ikinci gün ikinci maçında Kayseri KASKİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni zorlu bir mücadelenin ardından yenerek, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti: (73-69).

19 Eylül 2012 Çarşamba 17:25
Kaski galibiyetle tanıştı
Adana Menderes Spor Salonu'nda oynanan maça Bircan ve Ayşegül (3)''ün basketleriyle başlayan Kayseri ekibi, 5-0 öne geçti. İlk 2:34 dakika skor bulamayan Mersin BŞB, Bahar'ın üçlüğüyle skorla tanıştı: (5-3). Savunmasını sertleştiren Mersin ekibi, ABD'li oyuncusu Bahar'ın basketiyle 4.dakikada eşitliği yakaladı: (5-5). Temposunu koruyan Mersin Büyükşehir, Gülşah, Ecem ve Bahar'ın sayılarıyla seriyi 11-0'a taşıdı: (5-11). Matlsi ve Zakaliuzhaia'nın karşılıklı basketlerinin ardından Kayseri ekibi, Bircan ve Begüm'ün sayılarıyla son 1:10'da farkı 2 sayıya çekti: (11-13). Son 34 saniyede Yunanlı forveti Maltsi ile skorda dengeyi sağlayan KASKİ, Merve Aydın'ın basketine Martinez'in 1 serbest atışıyla yanıt verse de, ilk periyotu Mersin Büyükşehir Belediyesi 14-15 önde bitirdi.

İkinci Periyot

Maçın ikinci periyotuna hızlı giren Mersin ekibi, Gülşah ve Zakaliuzhaia'nın basketleriyle ilk dakikayı 14-19 üstün geçti. Pınar ile 1:15 dakika skorla tanışan KASKİ, Seda (2/2) ve Zakaliuzhaia (1/2)'nın serbest atışlarını çemberinde gördü: (16-22). Bahar ve Tuğba'nın karşılıklı sayılarının ardından Balım ve Zakaliuzhaia'ya Mersin'i 8 sayılık üstünlüğe taşıdı: (21-29 . Tuğba ile oyunda kalan Kayseri temsilcisi, 15.dakikayı 23-29 geride bitirdi. Aysun ve Bahar'ın karşılıklı basketlerinin ardından Mersin BŞB mola aldı:(26-31, 17.dk). Aysun ile farkı 3 sayıya çeken KASKİ, rakibin etkili uzunu Zakaliuzhaia'ya önlem alamadı: (28-33). Seda'nın üçlüğünün ardından Begüm ile skor bulan Kayseri ekibi, son dakikaya 33-38 geride girdi. Seda'nın 1/2 isabetine Aysun'un üçlüğüyle cevap veren KASKİ, devreyi 36-39 geride bitirdi.

Üçüncü Periyot

Karşılaşmanın ikinci yarısına Maltsi'nin üçlüğüyle giren KASKİ, eşitliği yakaladı: (39-39). Seda attığı 2 serbest atışla dengeyi Mersin ekibi lehine bozarken, her iki takımda skor bulmakta zorlandı. Zakaliuzhaia'nın çember altı basketiyle son 6:54'de 39-43 yapan Mersin BŞB, Begüm'ün 1/2 isabetine Gülşah ile aynı şekilde yanıt verdi: (40-44). Martinez'in kritik basketiyle maçı bırakmayan KASKİ, 24.dakikayı 42-44 geride geçti. Balım ve Maltsi'nin karşılıklı sayılarının ardından son 5 dakikaya Mersin ekibi 44-45 üstün girdi. Esra ve Tuğba ile son 3:22'ye 48-45 üstün giren KASKİ, Nazlı'nın turnikesiyle rakibine mola aldırdı: (50-45). mola sonrası Tuğba ile farkı 7 sayıya çıkaran Kayseri ekibi son 2 dakikaya 52-45 üstün girdi. Bahar'ın 2/2 isabetine Zakaliuzhaia'da 1 sayıyla destek verdi: (52-48). Son dakika içinde Martinez ile bir basket daha bulan Kayseri ekibi son çeyreğe 54-48 önde girdi.

Dördüncü Periyot

Mücadelenin son çeyreğine de Merve Ve Balım ile hızlı bir giriş yapan Mersin BŞB, 18 saniyede bulduğu 4 sayıyla farkı 2 sayıya indirdi: (54-52). Hücumda Ecem ve Gülşah ile etkili olan Mersin ekibi, son 8:08'de 54-56 öne geçti. Periyotun ilk 3:27 dakikasında skor bulamayan Kayseri ekibi, Pınar'ın turnikesiyle kendine geldi: (56-56). Rakibini savunmada durduran KASKİ, Bircan'ın basketiyle son 5:35'e 58-56 önde girdi. Bahar'ın üçlüğüyle son 4:54'de tekrar üstünlüğü yakalayan Mersin BŞB, Bahar'ın üçlüğüyle farkı 4 sayıya çıkardı: (58-62). Begüm'ün son 3:23 dakika içinde attığı üç sayılık basket Kayseri ekibini oyunda tutarken, Balım'ın turnikesine yanıt Ayşegül (3)'den geldi: (64-64, 38.dk). Balım'ın üçlüğüyle öne geçen Mersin ekibi, Pınar'ın kritik atışına engel olamadı: (66-67).Son 1:24 dakika içinde Pınar ile 68-67 öne fırlayan KASKİ, Aysun'un 16 saniye kala attığı üç sayılık atışla rahatladı: (71-67). Ancak Zakaliuzhaia'nın basketiyle ümitlenen Mersin ekibi, Nazlı Bircan'ın son saniye sayılarıyla sahadan 73-69 galip ayrıldı.

KAYSERİ KASKİ (14-22-18-19): 73
Pınar Demirok 8 (2s: 4/10, 3s: 0/4, 2 rib, 1 as, 2 tk, 1 tç)
Aysun Yararbaş 14 (2s: 1/3, 3s: 4/5, 2 rib)
Ayşegül Günay 6 (2s: 0/3, 3s: 2/5, 1 rib, 2 as, 2 tk)
Begüm Dalgalar 11 (2s: 2/6, 3s: 2/2, SA: 1/2, 6 rib, 2 as, 2 tk, 1 tç)
Evanthia Maltsi 9 (2s: 2/4, 3s: 1/2, sa: 2/2, 2 rib, 1 as, 2 tk)
Tuğba Taşçı 8 (2s: 4/5, 1 rib, 3 as, 1 tk, 2 tç)
Nuria Martinez 5 (2s: 2/4, 3s: 0/4, SA: 1/2, 2 rib, 2 as, 1 tç)
Nazlı Bircan Gökdemir 10 (2s: 4/7, SA: 2/2, 5 rib, 3 as, 1 tk, 1 tç, 1 as)
Esra Ural 2 (2s: 1/3, 3s: 0/1, 4 rib, 3 as, 2 tk, 1 tç)
Latoya Pringle Sanders 0 (2s: 0/1, 3 rib, 1 as, 1 tç)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (15-24-9-21): 69
Avinar Kaya 0 (1 as)
Yağmur Dalman 2 (2s: 1/1, 3s: 0/1, 1 rib)
Gülşah Çelebi 7 (2s: 3/4, 3s: 0/2, SA: 1/2, 3 rib, 4 as, 4 tk, 2 tç)
Seda Erdoğan 8 (2s: 0/2, 3s: 1/4, SA: 5/6, 4 rib, 2 as, 3 tk, 1 tç, 1 blk)
Oksana Zakaliuzhaia 14 (2s: 6/12, SA: 2/5, 10 rib, 5 as, 1 tk)
Ecem Güler 4 (2s: 2/5, 8 rib, 1 as, 3 tk, 1 tç)
Balım Akbulak 10 (2s: 3/5, 3s: 1/2, 5 rib, 1 as, 1 tk)
Bahar Öztürk 20 (2s: 4/6, 3s: 3/8, SA: 3/3, 3 rib, 2 as, 4 tk, 1 tç)
Merve Aydın 4 (2s: 2/7, 3s: 0/2, 3 rib, 3 as, 1 tk, 3 tç)
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