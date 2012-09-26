KASKİ’de yeni transferler tanıtıldı

KASKİ Spor Kulübü Başkanı Ender Batukan, Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında, Beşiktaş'tan Tuğba Taşçı, İspanya'dan Nuria Martinez, Yunanistan'dan Evantiya Maltsi, Tarsus Belediyesi'nden Yasemin Begüm Dalgalar, Çankaya Üniversitesi'nden Ayşegül Günay ile sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, yeni transferlerin katılımıyla başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.





29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Kayseri'nin Erciyes Cup Turnuvası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Batukan, şunları kaydetti:





''Fenerbahçe, Tarsus Belediyesi, Kayseri KASKİ, İstanbul Üniversitesi, Ceyhan Belediyesi ve BOTAŞ'ın katılımıyla turnuvayı gerçekleştireceğiz. Daha önce Hatay'da ve Adana'daki dostluk turnuvalarına katıldık. Hatay'da birinci Adana'da ise ikinci olduk. Geçen sene finalden döndüğümüz Eurocup'ta bu yıl yine final oynamayı ve şampiyon olmayı hedefliyoruz. Ligde ise ilk üçte yer almayı planlıyoruz.''





Konuşmaların ardından yeni transferler basına tanıtıldı.



