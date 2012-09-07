Kaski, BOTAŞ’a fark attı

Antakya Belediyesi'nin İskenderun'da düzenlediği Homend Hoşgörü Cup basketbol turnuvasında Kayseri KASKİ, BOTAŞ'ı 17 sayı farkla, 67-50 yendi.
BOTAŞ: 50 - Kayseri KASKİ: 67
Salon: İskenderun Spor Salonu
Hakemler: Halil Baldemir, Burak Anlatıcı, Melih Güvenöz
BOTAŞ: Cansu 1, Burcu 7, Büşra Akın 2, Ayşe 14, Büşra Akgün 5, Ristic 5, Şerife, Saynur 2, Gamze 8, Zuveya 6
Kayseri KASKİ: Pınar 9, Aysun 6, Ayşegül 7, Begüm 12, Tuğba 10, Nazlı 7, Esra 11, Ezgi 2, İlayda 3, Özge
1. periyot: 9-12
Devre: 21-37
3. periyot: 29-55