Kasımpaşa seri peşinde

Sezona Galatasaray yenilgisiyle başlamasının ardından, Kardemir Karabükspor, Sanica Boru Elazığspor ve Gaziantepspor karşısında aldığı galibiyetlerle ligde 2. sıraya kadar yükselen Lacivert-Beyazlılar, Sivas'tan da 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.





Kasımpaşa'nın aksine, ligde son 3 haftadır galibiyete hasret kalan Sivasspor ise, rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, ilk hafta Gaziantepspor deplasmanında 3 puanla döndükten sonra sahasında Mersin İdmanyurdu ve Fenerbahçe'yle berabere kalmıştı. Sivasspor geçen hafta Trabzon deplasmanında ise kalesinde gördüğü tek golle sahadan mağlup ayrılmıştı.





Kasımpaşa'da geçen hafta Gaziantepspor maçında sakatlanan Coulibaly ile geçen sezondan kırmızı kart cezası devam eden Adem Büyük kadroda yer almazken, cezası biten Fabian Ernst, Sivas'a götürüldü.





Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Çağatay Şahan yönetecek.



