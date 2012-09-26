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Kasımpaşa ikinci yarı açıldı

Türkiye Kupası'nda iki İstanbul takımının mücadelesinde Kasımpaşa, ikinci yarıda bulduğu gollerle İstanbulspor'u mağlup ederek tur atladı.

26 Eylül 2012 Çarşamba 16:35
Kasımpaşa ikinci yarı açıldı
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'u 3-1 yenerek, 3. tura yükseldi.
 
Karşılaşmanın önemli anları: 

37. dakikada İstanbulspor öne geçti. Mehmet Can Kasap'ın soldan ortasında, ceza sahasında yerden seken topu arka direkte kafa ile tamamlayan Hamit Taşkın, takımını 1-0 öne geçirdi.

55. dakikada sağdan ceza sahasına giren Aytaç Erman'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğinden oyun alanına döndü.

63. dakikada Kasımpaşa skoru eşitledi. Uche'nin pasıyla ceza alanında sol çaprazda müsait durumda topla buluşan İbrahim Halil Çolak, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

65. dakikada Kasımpaşa üstünlüğü ele geçirdi. Sancak Kaplan'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan İbrahim Halil Çolak, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü attı: 1-2

69. dakikada İbrahim Halil Çolak'ın soldan ortasında, ceza sahasında kale önünde Adem Büyük'ün kafa vuruşu üst kale direğinden döndü ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

84. dakikada sağdan ceza sahasına giren Adem Büyük'ün vuruşunda kalecinin de müdahalede bulunduğu top direkten döndü.

89. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kerem Şeras'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortada, kale sahasının sağ çaprazında Uche, rövaşata vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-3

Kasımpaşa karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, bir üst tura yükseldi.

Stat: Bahçelievler İl Özel İdare

Hakemler: Onur Karabaş, Hakan Karayel, Ogün Kamacı

İstanbulspor: Selçuk Görmüş, Efe Berker Özcan, Barış Aysu, Muhammet Emin Gül, Mehmet Sait Ulucan, Tahsin Yılmaz (Dk. 46 Aytaç Erman), Zafer Çil, Emre Yüksektepe (Dk. 73 Tayfun Karadağ), Fatih Sözgen, Mehmet Can Kasap (Dk. 46 Semih Göçmen), Hamit Taşkın

Kasımpaşa: Isaksson, Pintos (Dk. 46 Abdurrahman Dereli), Elyasa Süme, İlhan Eker, Sancak Kaplan, Hüseyin Kala, Ali Bilgin (Dk. 77 Kerem Şeras), Ernst, İbrahim Halil Çolak, Hakan Özmert (Dk. 46 Adem Büyük), Uche

Goller: Dk. 37 Hamit Taşkın (İstanbulspor), Dk. 63  ve 65 İbrahim Halil Çolak, Dk. 89 Uche (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 79 Aytaç Erman (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Muhammet Emin Gül, Dk. 54 Fatih Sözgen (İstanbulspor), Dk. 60 Ali Bilgin, Dk. 62 Hüseyin Kala, Dk. 67 Adem Büyük, Dk. 82 İlhan Eker (Kasımpaşa)
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