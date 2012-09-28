Kasımpaşa, Fenerbahçe maçı için iddialı

Kasımpaşa Futbol Takımı Antrenörü Fuat Kılıç, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maç öncesi, Lacivert-Beyazlı taraftarlara çağrıda bulundu.





Kasımpaşa Kulübü'nün internet sitesine açıklamalarda bulunan Fuat Kılıç, Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını ve taraftarın takımı yalnız bırakmamasını istedi.





Kılıç, taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu ve sarı-lacivertli takımı yenmek için sahaya çıkacaklarını vurgulayarak, ''Tamamen Fenerbahçe maçına kilitlendik. Fenerbahçe, kalitesi ortada olan bir takım. Sahaya çekinerek değil, kendimize güvenerek çıkacağız. Ayrıca tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Onların bize desteği çok önemli. Taraftarımız arkamızda olduğu müddetçe bizler daha iyi oynayıp, zirveye doğru tırmanacağız'' diye konuştu.