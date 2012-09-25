Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı.





Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında 29 Eylül Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, Biletix ile stat gişesinden temin edilebilecek. Biletler 40, 80 ve 120 lira olarak üç ayrı kategoride satılacak.





Ayrıca kulübün sezonluk kombine satışları da devam ederken, maraton kapalı tribün için 500 lira, maraton açık ve kale arkası kapalı tribün için de 150 lira fiyat belirlendiği bildirildi.