Kasımpaşa’dan teknik direktör açıklaması

Hasan Hilmi Öksüz, görevine son verdikleri Metin Diyadin'in ardından herkesin hoşlanacağı ve güveneceği bir teknik adamla anlaşmak istediklerini söyledi.





Dün akşam saatlerinde görevine son verdikleri Metin Diyadin ile ilgili yaptığı açıklamalarda bulunan Hasan Hilmi Öksüz, takımın başına şimdilik yardımcı antrenör Fuat Kılıç'ı getirdiklerini belirterek, ''Arkadaşlarımız yeni teknik direktörümüz konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör olarak herkesin hoşlanacağı, değer vereceği ve güven duyacağı bir isim arıyoruz. İddialı bir isim üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda çok isim var ama şu anda bunu açıklayamıyoruz. Yeni teknik direktörümüz, gerçekten tüm dünyanın tanıdığı bir isim olacak'' şeklinde konuştu.





Kasımpaşa Kulübü'nün ortaklarının önü açık bir takım kurma çabasında olduğunu anlatan Öksüz, ''Tesisleriyle, takımıyla ve ortaya çıkacak sportif başarıyla alakalı bir yatırım yapıyoruz. Bu yatırımları ileriye taşıyacak bir teknik adama ihtiyacımız var. Biz Metin hocanın bu şansı değerlendirebileceğini göremedik. Onun için bu değişikliğe bir an önce gitme yolunu seçtik'' diye konuştu.





Yeni teknik direktör ile bir an evvel anlaşmak istediklerini bildiren Öksüz, ''Yeni isimle anlaşmamız yapılacak görüşmelere bağlı. Bu işle alakalı arkadaşlarım çalışıyorlar. Hemen sonuç da alınabilir, biraz gecikebilir de ama çok fazla gecikmeyeceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.





''Tercihimiz yabancıdan yana''





Teknik direktör isimleri üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Hasan Hilmi Öksüz, tercihlerinin yabancı bir teknik adamdan yana olduğunu kaydederek, şu anda isim belirlemeye çalıştıklarını dile getirdi.





Öksüz, basında isimleri yer alan Mustafa Denizli ve Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile ilgilendikleri yönündeki haberler için ise, ''Bu haberler medyanın kendi düşünceleri. Herhalde yakıştırıyorlar ama bizim öyle bir düşüncemiz yok'' ifadelerini kullandı.





Teknik direktör değişikliğini neden sezon öncesinde yapmadıklarına da açıklama getiren Öksüz, ''Bazen isteyince aradığınızı bulamıyorsunuz. Bazen de lige çıktığınız hocaya şans vermek istiyorsunuz. Genelde Türkiye'de alt ligden çıkılan hoca değiştirilir ama biz prensip olarak aynı hoca ile devam kararı aldık. Metin Diyadin'e şansını kullanma fırsatını vermek istedik. Sezon başında aradığımızı bulmuş olsaydık, böyle de olmayabilirdi. Bunları o gün böyle konuşamıyorsunuz. Kamuoyu bunları farklı değerlendiriyor'' şeklinde konuştu.