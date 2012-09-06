Kasımpaşa’da transfer raporu

Sezona iddialı bir kadroyla giren Kasımpaşa, geçen sezonki kadrosunun büyük bir kısmını yenileyerek, transferin en hareketli takımlarından birisi oldu ve sezona 17 transferle başladı.





Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan Kasımpaşa, kadrosunu Isaksson, Kalu Uche, Ernst, Özer Hurmacı, Coulibaly gibi ses getiren futbolcularla güçlendirdi. Kasımpaşa, 7'si yabancı olmak üzere, 10 yerli oyuncuyu renklerine bağladı.





Yeniler çabuk uyum sağladı





Sezona Galatasaray deplasmanında teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde başlayan Kasımpaşa, son şampiyon karşısında oynadığı futbolla göz doldurdu. Sahaya 9 yeni transferiyle çıkan Lacivert-Beyazlılar'da sahadan 2-1 mağlup ayrılmasına karşın, yeni oyuncuların saha içindeki uyumu dikkati çekti.





Ligin 2. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk eden Kasımpaşa sahadan 2-1 galip ayrıldı ve yeni kadrosuyla sezonun ilk galibiyetine ulaştı.





Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Sanica Boru Elazığspor ile karşılaşan Lacivert-Beyazlılar, yeni transferi Nijeryalı Kalu Uche'nin 3 golüyle karşılaşmayı 3-0 kazandı ve ligde Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.





İlk 3 haftada 6 gol atan Kasımpaşa'da, 5 golü yeni transferler kaydetti. Kalu Uche 3 gole imza atarken, İlhan Eker ve Hakan Özmert birer kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa'nın geçen sezondan kadrosunda bulunan Hüseyin Kala ise takımının diğer golünü kaydetti.





8 yabancı, 9 yerli





Kasımpaşa, transfer döneminde 3 Uruguaylı futbolcu dışında kadrosuna, birer Angolalı, Nijeryalı, Alman, Fildişi Sahilli ve İsveçli oyuncu kattı. Lacivert-Beyazlı ekip 8 yabancı futbolcu dışında kadrosunu 9 yerli futbolcuyla da güçlendirdi.





Kasımpaşa'nın bu sezon ki transferleri şöyle:





Abdullah Elyasa Süme (Gaziantepspor), Abdurrahman Dereli, Hakan Özmert, Yalçın Ayhan (Orduspor), Djalma Braune Manuel Abel Campos (Porto-Kiralık), Fabian Ernst (Beşiktaş), İlhan Eker (Kayserispor), İlker Avcıbay (Manisaspor), Jan Andreas Isaksson (PSV), Kafoumba Coulibaly (Nice), Kalu Uche (Almeria), Kerem Şeras (Medical Park Antalyaspor), Özer Hurmacı (Fenerbahçe), Pablo Cesar Pintos Cabral (Getafe), Santiago Damian Garcia Correa (Atletico Paranaense), Tabare Uruguay Videz Mora (America), Volkan Yaman (Eskişehirspor).





9 futbolcuyla devam edilirken, 15 oyuncuyla yollar ayrıldı





Kasımpaşa, geçen sezon 1. Lig'de plaf-off maçları sonucunda şampiyon olan takımdan 9 futbolcuyla devam edecek.





Lacivert-Beyazlı ekip, Bulgar oyuncularından Georgi Zdravkov Sarmov ile Nikolay Emilov Dimitrov'un yanı sıra, Adem Büyük, Ali Bilgin, Barış Başdaş, Ertaç Özbir, Hüseyin Kala, İbrahim Halil Çolak ve Sancak Kaplan ile yola devam kararı aldı.





Kasımpaşa geçen sezondan yollarını ayırdığı 15 futbolcu şunlar:





Özgür Öcal (Adana Demirspor), Abdülhamit Yıldız, Gökhan Güleç (Şanlıurfaspor), Erdi Öner (Karşıyaka), Atilla Yıldırım (Torku Konyaspor), Fırat Kocaoğlu (Çaykur Rizespor), Murat Akın (Medical Park Antalyaspor), Hüseyin Yoğurtçu (Kayseri Erciyesspor) , Luis Henrique (Bucaspor), Volkan Çekirdek, Haydar Çekirdek (Giresunspor), Azar Karadaş (Sogndal), Juan Robledo, Alpaslan Kartal, Tolga Özgen.

8 farklı ülkeden futbolcular aynı takımda





Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi, Türk oyuncularla beraber, 8 farklı ülkeden futbolcu grubuyla bu sezona devam edecek.





Kasımpaşa'nın, geçen sezon takımda bulunan 2 Bulgar oyuncuyla beraber kadrosunda, 3 Uruguaylı, birer Angolalı, Nijeryalı, Alman, Fildişi Sahilli ve İsveçli futbolcu bulunuyor.





Bulgar Sarmov ve Dmitrov'un dışında son hafta Sanica Boru Elazığspor'a attığı 3 golle adından söz ettiren Nijeryalı Kalu Uche, Beşiktaş'tan transfer edilen Alman Fabian Ernst, İsveçli tecrübeli kaleci Isaksson, Angolalı Djalma, Fildişi Sahilli Coulibaly, Uruguaylı Santiago Garcia, Tabare Videz ve Pablo Pintos lacivert-beyazlıların yabancı uyruklu futbolcuları olarak dikkati çekiyor.