Kasımpaşa’da kombine kart satışları

Kasımpaşa'da kombine kart satışlarına 12 Eylül Çarşamba günü başlanacak.





Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, Lacivert-Beyazlı futbol takımının bu sezon Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçları için sezonluk kombine kartların çarşamba günü satışa sunulacağı ifade edildi.





Taraftarların, kombine kartlarını, çarşamba günü saat 12.00'den sonra stat gişelerinden ve Biletix'ten satın alabilecekleri kaydedildi.





Maraton açık tribün ve kale arkası kapalı tribün olarak satışa çıkarılacak kombinelerin fiyatı ise 150 lira olarak belirlendi.