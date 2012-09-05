Kaş: 'Milli takım formasını tekrar giymek istiyorum'

İbrahim Kaş, Orduspor kulübünde yaptığı açıklamaya, dün gece Eskişehirspor futbolcularından Ediz Bahtiyaroğlu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlarken, "Dün geceden beri gözüme uyku girmedi" dedi.





Orduspor'un yeni transferi şunları söyledi;





"Ben öncelikle Ediz Bahtiyaroğlu kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisiyle Ümit Milli ve Genç Milli Takım'da forma giyme şansı buldum. Türk futbol camiasının başı sağ olsun. Kendisi çok sempatik bir arkadaşımdı ve dün geceden beri gözüme uyku girmedi. Çok üzüldüm."





"Hector Cuper kariyerli bir insan"





Orduspor'u tercih etmesinin nedenlerinin başında Orduspor Teknik Direktörü Hector Cuper olmasının büyük payı olduğunu ifade eden Kaş, "Geçtiğimiz sezon Ordu'ya Mersinspor maçında gelmiştim. Orduspor Kulübü'nü seçmemdeki neden burada çok sayıda arkadaşım oynadı. Onlar Orduspor'da profesyonel anlamda güzel adımların atıldığını söylediler. Beni isteyen birkaç kulüp vardı ama ben ailemle konuştum, teknik direktörümüz Hector Cuper'in kariyerli bir insan olduğunu biliyoruz bu nedenle Orduspor'u tercih ettim" ifadelerini kullandı.





"İyi bir sezon geçirmeyi hedefliyorum"





Orduspor'un Bursaspor'dan kiraladığı İbrahim Kaş, Milli Takım formasını tekrar giymek istediğini sözlerine eklerken konuşmasını şu şekilde sürdürdü:





"Ben 19-20 yaşımda beri mili takımda forma şansı buluyordum ve bir süredir bulamıyorum. Her futbol oynayan Türk evladı gibi, ben de tekrar Milli Takım formasını giymek istiyorum. Bunun için Orduspor'da iyi çalışıp elimden geleni yapıp iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyorum."





Sağ bek ve stoper mevkilerinde oynayan İbrahim Kaş, İspanya'dan Bursaspor'a geldiğini hatırlatarak, "Bursaspor'a geldikten sonra Mersin İdman Yurdu'na kiralandım ve Bursa'ya geri gittim. Yine aynısı oldu. Futbolda haksızlık ya da ayıp gibi bir şey yok. Herkes işini yapıyor. Bu bizim işimiz. Biz bu işten ekmek yiyoruz" şeklinde konuştu.