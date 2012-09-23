Kartingde kazananlar belli oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nca (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası 6. Ayak Yarışları tamamlandı.





Körfez Pisti'ndeki yarışlarda ''Mini'' kategorisinde Mert Dalkıran birinci, İzel Karasu ikinci, Bora Özcan üçüncü oldu.





''KF3'' kategorisinde ise birinciliği Berkay Besler, ikinciliği Yiğit Çetin, üçüncülüğü de Emir Kalafatoğlu elde ederken, ''Rotax Max Junior'' kategorisinde Berkay Besler birinci, Gülhüseyin Abdullayev ikinci, Süleyman Berkel de üçüncü oldu.





Yarışların, ''Rotax Max Senior'' kategorisinde ise Batuhan Ünlü birinci, Gün Taşdelen ikinciliği ve Berk Durak üçüncülüğü elde etti.





Türkiye Karting Şampiyonası 6. Ayak Yarışları'nda dereceye girenlere kupalarını, TOSFED Spor Kurulu Başkanı Metin Çeker verdi.



