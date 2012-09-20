Kartalspor yenilmeden dönmek istiyor

Kartalspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, yaptığı açıklamada, geçen hafta Samsunspor karşısında 2-0 yenilgiden 2-2 beraberliği yakaladıklarını ve 1 puan aldıklarını hatırlatarak, ''Samsunspor maçındaki mücadele gücümüzden memnunum. O maçta kaybettiğimiz 2 puanı Şanlıurfaspor maçında telafi etmek istiyoruz'' dedi.





Şanlıurfaspor'un teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatan Besim Durmuş, ''Yeni teknik direktörleri Bahri Kaya ile çıkış yakalamak isteyeceklerdir. Umarım fair-play çerçevesinde iyi ve güzel bir maç olur. Biz iyi oynayan taraf olmak ve mağlup olmadan Şanlıurfa'dan dönmek istiyoruz'' diye konuştu.





Durmuş, üst adalesinde çekme olan Denilson dışında sakat veya cezalı oyuncuları bulunmadığını da sözlerine ekledi.