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Kartalspor, Galatasaray ile karşılaşacak

Kartalspor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den gelen hazırlık maçı talebini geri çevirmediklerini açıkladı. İki takım 10 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

03 Eylül 2012 Pazartesi 13:10
Kartalspor, Galatasaray ile karşılaşacak
Kartalspor Kulübü Başkanı Hamza Tozkoparan, 10 Eylül Pazartesi günü Galatasaray ile Kartal'da bir dostluk maçı yapacaklarını söyledi.

Kulüp başkanı Hamza Tozkoparan, Galatasaray ile Radyo Seymen Kartal Stadı'nda dostluk maçında karşılaşacaklarını ifade ederek, ''Daha önce Beşiktaş'ı ağırlamıştık bu kez de stadımıza Galatasaray gelecek. Galatasaray'ın, kadro yapısıyla daha etkili olacağını ve daha çok ilgi çekeceğini düşünüyorum'' dedi.

Başkan Tozkoparan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maç taleplerini geri çevirmediğini vurgulayarak, ''Fatih hocamızdan bu konuda bir ricada bulunduk. O da bizi kırmadı. 10 Eylül Pazartesi günü 17.00'de kendi sahamızda Galatasaray ile bir hazırlık maçı yapacağız. Türk Telekom Arena'ya gidip de Galatasaray'ı izleyemeyen bölge halkını da stadımıza bekliyoruz. Bu maç hem futbolcularımızın ufkunu açma hem de ekonomik olarak bize faydası olacak'' şeklinde konuştu.
 
Tozkoparan, Manisaspor maçını değerlendirdi 

Dün deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Manisaspor maçı hakkında da konuşan Hamza Tozkoparan, takım olarak maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, ''Bu hazırlığımızı sahaya yansıtamadık. Rakibimiz oyuna daha hakim başladı ve bir kaç pozisyon da buldular. Rakibimiz 1-0 öne geçince takımımızın oyun düzeni bozuldu.  Biz oyundan kopunca da maçı kaybettik. Kadro olarak oturmuş bir takımımız var. Çok az bir takviye ile lige başladık. Gelecekte daha iyi olacak. Deplasmanda aldığımız Manisaspor mağlubiyetinin anormal bir durum olmadığını düşünüyorum. Bu mağlubiyeti telafi edeceğimize inanıyorum'' ifadelerini kullandı.
 
Milli Takım sevinci 

Uzun yıllar sonra Ümit Milli Takım'a bir oyuncu verdiklerini kaydeden başkan Tozkoparan, ''Ethem Ercan Pülgir isimli oyuncumuz Ümit Milli Takım'a seçildi. Egemen Korkmaz, Volkan Demirel ve Servet Çetin'den uzun yıllar sonra Kartalspor, milli takıma oyuncu verdi. Ethem gibi birçok yıldız adayı genç oyuncumuz var. Bunları da hocamızın zaman içerisinde değerlendirip Türk futboluna kazandıracağını düşünüyorum'' diye konuştu.
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