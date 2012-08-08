Kartal Rize’yi tek golle geçti

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan hazırlık karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere biterken, siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 yendi. İkinci yarıya tempolu başlayan Beşiktaş'ın, 63. dakikada Almeida'nın attığı golle 1-0 öne geçtiği bildirildi. Siyah-beyazlı ekibin, daha sonra girdiği pozisyonlarda golü bulamadığı, ancak mücadeleden 1-0 galip ayrıldığı kaydedildi.





İki takım arasındaki hazırlık maçını Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Mesut Urgancılar, Futbol Komitesi üyeleri Tamer Kıran, Ahmet Kavalcı, Yeniden Yapılanma ve Stratejik Planlama Komitesi Üyesi Adnan Dalgakıran, Kartal Yuvaları Komitesi Üyesi Metin Albayrak, Tesisler Komitesi Üyesi Berkan Gocay, Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, Divan Kurulu üyeleri ve kulüp genel müdürü Gökhan Sarı'nın da takip ettiği ifade edildi.