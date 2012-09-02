Kartal’ın golcü avı

Mustafa Pektemek’in 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Siyah-Beyazlılar forvet transferi için kolları sıvadı. Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılara rağmen yönetim, iyi bir golcüyü Beşiktaş’a kazandırmak için bütçe hazırladı. Portekiz ve İspanya’da transfer döneminin uzatılması da Hugo Almeida’nın satışı için umutları yeşertti. Yönetim, Almeida’nın iyi bir ücrete satılmasını umuyor. Buradan gelecek para, forvet için ayrılan bütçeye eklenecek ve kaliteli bir forvet Beşiktaş’a kazandırılacak. Siyah-Beyazlılar’ın transfer listesinde üç önemli isim var. Bunlar Marouane Chamakh, Carlton Cole ve Mevlüt Erdinç.





Mevlüt’ün maliyeti yüksek





Yönetim Chamakh’ı kiralamak için hem Arsenal’le anlaşmış, ancak Faslı futbolcu Türkiye’ye gelme konusunda aklında soru işaretleri bulunduğunu Siyah-Beyazlılar’a bildirmişti. Chamakh’ı ikna için görüşemler sürüyor. Andy Carroll’ın transfer edilmesiyle West Ham’da gözden düşen Carlton Cole için de girişimlerde bulunulması bekleniyor. Samet Aybaba’nın forvet transferindeki tercihi ise Mevlüt Erdinç. Ancak milli oyuncunun maliyetinin yüksek olması, yönetimi düşündürüyor. Forvet transferinin ardından orta sahaya da takviye yapılması planlanıyor. Yönetim transfer dönemi bitmeden kadroyu iki oyuncuyla güçlendirecek.





Kaynak: Fanatik