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Kartal ikinci yarı açıldı

Beşiktaş, konuk ettiği Sanica Boru Elazığspor'u ikinci yarıda Necip, Sivok ve Hilbert'in golleriyle 3-0 yenmeyi başardı.

17 Eylül 2012 Pazartesi 21:50
Kartal ikinci yarı açıldı
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sanica Boru Elazığspor karşılaştı. İnönü Stadı'nda oynanan mücadelede kapalı tribün biletlerinin 150 ile 170 lira olması nedeniyle büyük boşluklar görülürken Kartal, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı 3-0 kazandı.

İlk yarıda konuk ekip defansta açık vermezken kontra ataklarla etkili olamadı. Beşiktaş ise bulduğu cılız pozisyonlar değerlendiremedi. İkinci yarıda Siyah-Beyazlılar Necip'in golüyle öne geçti. 49. dakikada Fernandes'in kullandığı kornere iyi yükselen genç oyuncu topu filelere gönderdi. Bu dakikadan sonra Sanica Boru Elazığspor beraberliği yakalamak için daha açık bir futbol oynamaya başladı. 63'te kazanılan kornerde ise golü bu kez Sivok attı. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde meşin yuvarlağa dokunana Çek oyuncu takımını rahatlattı. Boşlukları değerlendiren Kartal 3. golü Hilbert'in ayağından buldu.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleyi 3-0 kazandı. Bu sonuçla kara Kartal punını 8'e yükselterek üçüncü sıraya yerleşirken, 1 puanda kalan Sanica Boru Elazığspor ise averajla son sırada yer aldı.

Maçın önemli anları:

18. dakikada Hilbert'in sağdan ortasında Batuhan'ın cezaalanı içine dokunmadığı topu arka tarafta savunma kafayla kornere gönderdi. 

22. dakikada Köksal'ın ortasında zor pazisyonda Uğur Boral'a rağmen Herve Tum'un kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı. 

26. dakikada Olcay'nı pasında cezaalanı içinde topla buluşan Veli Kavlak'ın sert şutu üstten oyun alanını terk etti. 

33. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Bu dakikada Olcay'ın ara pasında topla buluşan Fernandes'in sert şutu yan direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonunun devamında Batuhan'ın doldurdu topu savunma uzaklaştırdı. 

40. dakikada Fernandes'in pasında sol kanatta topla bsuluşan Holosko'nun cezaalanı dışından vuruşu az farka oyun alanı dışına gitti. 

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı birazdan...
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