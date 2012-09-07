Kartal fark attı

Beşiktaş Akatlar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğine etkili başlayan siyah-beyazlı ekip, bu periyotu 15-8 önde tamamladı. 2. periyotta da iyi bir oyun ortaya koyan ve bulduğu dış atışlarla rakibiyle aradaki sayı farkını açan Beşiktaş, ilk yarıyı 42-23 üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın 2. yarısına kontrollü başlayan Beşiktaş, 3. çeyreği 20 sayı üstünlükle (53-33) geçerken, karşılaşmayı da 64-50 kazandı.