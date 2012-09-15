Kartal’dan mucize geri dönüş

PTT 1.Lig'de 3.haftanın ilk maçında Kartalspor, Samsunspor'u konuk etti.





Karşılaşmanın henüz 8.dakikasında deplasmanda oynayan Samsunspor öne geçti. Organize gelişen atakta, ceza sahası dışında topu önünde bulan Adem Sarı, sert bir şutla kaleyi yokladı. Savunmaya çarpan top kaleci Haydar'ı şaşırtınca, top filelerle buluştu ve Adem Sarı, eski takımı karşısında Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.





İlk yarı bu skorla sona ererken, Samsunspor ikinci yarıya da golle başladı.Karadeniz temsilcisi, Hakan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.





Kartalspor, maçın geri kalan bölümünde rakip kale önünde baskı kursa da aradığı golü bulmak için 89 dakika bekledi. Sağ taraftan yapılan ortaya arka direkte yükselen Mehmet Uslu takımının tek golünü kaydetti.





Bu golün etkisiyle canlanan Kartal Stadı, 1 dakika sonra bir gol daha izledi. Samsunspor ceza sahası içinde oluşan karambolde, oyuna ikinci yarıda giren Efecan Karaca topu ağlara yolladı: 2-2





Maçın kalan süresinde başka gol olmayınca, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Samsunspor 5 puana yükselirken, Kartalspor puanını 4'e çıkardı.



